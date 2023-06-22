В Башкирии иностранцам запретили пользоваться суррогатным материнством

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В Башкирии иностранцам запретили использовать технологии суррогатным материнством. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Государственного Собрания региона приняли в окончательном чтении законопроект, разрешающий использовать суррогатное материнство только гражданам России, которые на момент заключения договора находятся в браке и для которых вынашивание и рождение ребенка не является возможным по медицинским показаниям. Аналогичным правом может воспользоваться и одинокая гражданка России, состояние здоровья которой не позволяет ей стать матерью.

Кроме того, регулируется вопрос признания родительства в случае развода. В случае, если брак был прекращен или признан недействительным, то состоявшие в браке могут быть записаны родителями рожденного суррогатной матерью ребенка только на основании решения суда и с согласия женщины, которая родила малыша. Также согласие суррогатной матери при установлении родительских прав потребуется при смене супругами гражданства и в случае смерти одного из них.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, принятый парламентом закон направлен на защиту интересов детей. Он, как считает спикер, «обеспечит безопасность ребенка, защитит его от попадания в однополые пары, предотвратит торговлю детьми».