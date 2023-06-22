В Башкирии 23 июня ожидаются дожди и заморозки до -2°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 23 июня, в Башкирии ожидаются осадки и заморозки. Это следует из прогноза погоды, который опубликовала пресс-служба республиканского МЧС.

В грядущую пятницу будет облачная погода с прояснениями. Ночью обойдется без существенных осадков, но уже днем в некоторых пройдут небольшие дожди. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем – северо-западный до пяти-десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +4, +9°, в горах республики прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°. Днем потеплеет до +14, +19°.

На автодорогах, согласно данным метеорологов, завтра будет хорошая видимость.