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Многодетным семьям Башкирии будут компенсировать оплату обучения детей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Закон о скидках на обучение для детей из многодетных семей приняли сегодня, 22 июня, депутаты Государственного Собрания шестого созыва на своем последнем в весеннюю сессию пленарном заседании. С нового учебного года многодетным родителям будет компенсироваться за платное очное обучение в размере 50%, но не более 30 тысяч рублей в год (до исполнения 23 лет обучающимся).

– Родители, стремящиеся во что бы то ни стало дать образование своим детям, получат теперь весомую поддержку! Ведь для многих людей, ответственно подходящих к рождению детей, именно возможность обеспечить будущее ребенка играет ключевую роль, – заявила в своей публикации Иванова.