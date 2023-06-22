В Башкирии 65-летний участник ликвидации аварии в Чернобыле убедил военкомат отправить его на СВО

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65-летний житель Стерлитамакского района Башкирии убедил военкомат отправить его в зону специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Мужчина живет в селе Наумовка. Он является ветераном вооруженных сил, подполковником запаса. В 1986 году принимал участие в ликвидации на Чернобыльской атомной электростанции.

Кадровый офицер с первых дней СВО был уверен, что должен принять в ней участие и что его знания и навыки будут востребованы там. Он несколько раз подавал заявление, и спустя время получил от военкомата желаемый вердикт – годен.

– Подтягиваюсь на турнике 20 раз, отжимаюсь на руках 50, – отвечает на вопрос о своем самочувствии и физической подготовке подполковник.