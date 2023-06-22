В Уфе простились с погибшим в СВО контрактником Сергеем Ониным

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Вчера, 21 июня, в прощальном зале Южного кладбища прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Сергеем Ониным. Об этом рассказала пресс-служба администрации Октябрьского района города.

Сергей Александрович родился 30 января 1975 года. Учился в средней школе № 10, получил специальность машиниста холодного оборудования в Профессиональном техническом училище. После учебы был призван на срочную службу в Вооруженные силы России. После армии работал в охранном предприятии.

В 2023 году заключил контракту с российскими ВС, принимал участие в СВО на должности стрелок-помощник гранатометчика. Сергея Онина не стало 11 июня, он скончался от ранений в Военно-медицинской академии

– Приносим свои соболезнования родным и близким, – написала пресс-служба администрации Октябрьского района Уфы.