Премьер-министр России постановил расширить территорию ОЭЗ «Алга»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил расширить территорию особой экономической зоны «Алга». Об этом рассказала пресс-служба федерального правительства.

Расширение территории ОЭЗ, как считают специалисты, позволит создать дополнительные производственные площади и сформировать благоприятные условия для запуска новых инвестпроектов.

Шесть потенциальных инвесторов выразили намерение работать на новой территории. Их проекты связаны с развитием мебельной, химической и деревоперерабатывающей промышленности, производством сельхозтехники и нефтегазового оборудования. В ближайшую декаду они готовы вложить в собственные инициативы не менее 11 миллиардов рублей и создать 765 рабочих мест в республике.

Напомним, в конце 2022-го по результатам VI Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России «Алгу» второй год подряд признали самой динамично развивающейся в стране среди ОЭЗ промышленно-производственного типа.