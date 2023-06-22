Хабиров показал снимки башкирских героев Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях продемонстрировал снимки героев Великой Отечественной войны, генералов Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова.

Их сфотографировали в самом начале войны перед отправкой на фронт. Эти материалы хранятся Национальном архиве Башкирии. Здесь находится три миллиона единиц хранения, а всего в архивном фонде республики насчитывается семь миллионов единиц.

Радий Хабиров в своей публикации поблагодарил граждан, которые безвозмездно делятся свидетельствами разных эпох, и сотрудников архивов, которые их оцифровывают.

– Сегодня в нашей стране – День памяти и скорби. День, когда началась Великая Отечественная война. Помним всех, кто в бою и в тылу приближал Победу, всех, кто не вернулся с фронта. Вечная память героям, – заявил глава Башкирии.