В Уфе осудили на 17 лет мужчину, забившего до смерти родственника-инвалида

Фото: Прокуратура Башкирии

Верховный суд Башкирии вынес приговор 41-летнего мужчину, который до смерти забил своего родственника-инвалида. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.

Трагедия случилась в марте прошлого года в Федоровском районе. 41-летний подсудимый приехал в гости к мужу сестры его сожительницы, который являлся инвалидом второй группы и передвигался на костылях. Вместе они распивали спиртное.

Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Гость нанес хозяину дома множество ударов по голове и другим частям тела. Затем связал его шторой, после чего несколько раз ударил ножом и разбитой об голову потерпевшего стеклянной бутылкой в шею, голову и туловище.

Потерпевший скончался полученных травм. Чтобы избежать уголовной ответственности, подсудимый скрылся и принялся распускать слухи о том, что погибший свел счеты с жизнью. Следователи смогли опровергнуть версию о самоубийстве и задержать мужчину.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Он признал свою вину. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.