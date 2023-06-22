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НовостиОбщество22 июня 2023 5:56

Жителей Башкирии предупредили о нашествии саранчи

Россельхозцентр заявил о необходимости ускорить организацию борьбы против распространения насекомых
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Наталья НЕШУМОВА

Россельхозцентр Башкирии предупредил о нашествии саранчи. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Специалисты отмечают, что на территории республики наблюдается массовое размножение саранчовых. Появляются личинки насекомых разного возраста, а с 19 июня отметилось начало окрыление итальянского пруса, что на месяц раньше прошлого года (21 июля).

Сотрудники Россельхозцентра заявили о необходимости ускорить организацию наблюдения за развитием саранчовых. Также специалисты пришли к выводу о том, что при превышении экономического порога вредоносности стоит провести обработку специальными препаратами.

Подчеркивается, что обработки малоэффективны против уже сформировавшихся взрослых особей насекомых.

– Опоздание с обработкой на семь-десять дней приводит к увеличению площади, заселенной саранчовыми вредителями, в два-три раза, – заявил Россельхозцентр.