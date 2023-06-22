Житель Башкирии зарезал друга за непристойные предложения интима

Зарезав друга, мужчина преспокойно улегся спать Фото: Архив "КП"

Житель Башкирии зарезал своего лучшего друга за то, что тот предлагал предаться интимным утехам. Иронично и то, что вся эта кровавая разборка произошла 8 марта.

Как рассказал сам 67-летний салаватовец, в то утро они вместе с другом распивали алкоголь, а вечером договорились пойти вместе на концерт в сельский клуб, после чего приятель ушел. Однако уже вечером он вновь заявился к обвиняемому домой, где они продолжили выпивать. В какой-то момент 49-летний мужчина начал тормошить своего друга – мол, пошли в клуб, скоро уже начало концерта, однако, старший товарищ был изрядно пьян и хотел остаться спать дома. Тогда гость начал предлагать ему вступить в интимную связь. Как утверждал на суде 67-летний обвиняемый, он очень оскорбился и начал выгонять друга из дома, а потом взял нож и ударил его в грудь, после чего приятель все же ушел, а сам он преспокойно лег спать.

Вот только утром жителя Салавата разбудила полиция – как оказалось, его друг скончался от острой кровопотери прямо во дворе его дома. В итоге мужчине предъявили обвинение в убийстве и приговорили к 6 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. Сам обвиняемый свою вину не признал, а приговор еще не вступил в законную силу.