В Башкирии из-за пожара в квартире при эвакуации пострадала 37-летняя женщина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 22 июня, в башкирском городе Салават из-за пожара в пятиэтажке при эвакуации пострадала женщина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в жилом доме на улице Калинина. Пламя вспыхнуло в трехкомнатной квартире на втором этаже. К тушению были привлечены сотрудники МЧС, аварийно-спасательного отряда города и ведомственной пожарной охраны.

Из дома пожарными были эвакуированы двое взрослых и один ребенок. При самостоятельной эвакуации пострадал 37-летняя женщина, ее с травмами доставили в городской «Хирургический центр».

Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.