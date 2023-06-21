Синоптики рассказали, когда в Башкирии потеплеет

Совсем скоро в республику вернется летняя жара Фото: "КП" Архив

Синоптики рассказали, когда, наконец-то, в Башкирию вернется долгожданное тепло. Ну дело ли – на дворе конец июня, а погода совсем не летняя. Не стоит огорчаться: судя по прогнозу, потепление стоит ожидать уже в эту пятницу, 23 июня. Столбики термометров поднимутся днем до +18; +20, а ночью не опустятся ниже +11. Правда, на солнечную погоду рассчитывать не приходится: переменная облачность сначала сменится на пасмурность, а к воскресенью – и вовсе на проливные дожди.

А вот уже на следующей неделю в республике будет действительно жарко. Средняя температура воздуха к середине недели достигнет +30, а местами прогремят грозы. Такая погода продлится вплоть до начала и на протяжении всей первой недели июля.