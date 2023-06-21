В Башкирии определились с датами религиозных праздников в 2024 году

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Башкирии утвердили даты проведения двух значимых для мусульман религиозных праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам на следующий год. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, появилось на интернет-портале правовой информации.

Таким образом в 2024 году нерабочими праздничными днями будут 10 апреля, когда отмечается Ураза-байрам, а также 16 июня – праздник Курбан-байрам.

Напомним, что в этом году Курбан-байрам будет праздноваться в среду, 28 июня. Также власти Башкирии сообщили о переносе выходного дня с субботы, 24 июня, на вторник, 27 июня. Это связано с проведением форума России и Белоруссии, который будет проводиться в Уфе.