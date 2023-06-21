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НовостиОбщество21 июня 2023 15:18

В Уфе разыскивают пропавшего 30-летнего мужчину на инвалидном кресле

В последний раз Рустама Латыпова видели днем 20 июня
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе волонтеры и полиция разыскивает 30-летнего Рустама Латыпова – мужчина передвигается в инвалидном кресле и нуждается в медицинской помощи. В последний раз уфимца видели днем 20 июня, после чего он перестал выходить на связь, а родственники немедленно забили тревогу и обратились за помощью в поисках.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Был одет: черная толстовка с капюшоном, желтая футболка, серое трико, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить волонтерам по номеру 8(800)700-54-52 или в полицию.