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НовостиОбщество21 июня 2023 15:57

В Башкирии осудят организатора нарколаборатории

Мужчина изготавливал синтетические наркотики
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аургазинском районе Башкирии перед судом предстанет организатора нарколаборатории. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в августе 2021 года мужчина в надворной постройке в селе Толбазы соорудил нарколабораторию, в которой изготавливал синтетические наркотики и хранил в арендованном гараже в Стерлитамаке. В ходе обыска у него изъяли прекурсоры запрещенных веществ, наркотики, а также необходимые для их производства реагенты и оборудование.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное производство и пересылка наркотических средств» и «Незаконные хранение и перевозка прекурсора наркотического средства или психотропного вещества в особо крупном размере». Мужчина признал свою вину. Материалы дела направлены в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.