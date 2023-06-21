В Уфе из-за задымления в ресторане возле Арт-Квадрата эвакуировались 15 детей

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 21 июня, в центре из-за задымления в ресторане эвакуировались 17 человек. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось на улице Чернышевского. Согласно предварительным данным, в коробе вентиляции произошло воспламенение жировых отложений. На место ЧП были прибыли направлены сотрудники МЧС и других экстренных служб. С третьего этажа здания самостоятельно эвакуировались из игровой комнаты 15 детей и двое взрослых.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Угрозы распространения горения нет, специалисты проводят проливку. Дознаватель МЧС устанавливает обстоятельства случившегося.