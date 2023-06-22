В Башкирии водитель Lada Largus сбил 9-летнего велосипедиста

Фото: ГИБДД Салавата

Водитель отечественного автомобиля наехал на ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Салавата Юлаева во внутриквартальном проезде возле дома №24. 29-летний водитель за рулем Lada Largus наехал на девятилетнего велосипедиста. Ребенок получил травму ноги, его госпитализировали в детскую городскую больницу.

По факту аварии было начато разбирательство.

– Передвигаясь по внутриквартальной территории, будьте особенно осторожны и аккуратны! – призывает водителей ГИБДД.