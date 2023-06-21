Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о благоустройстве сквере имени Альбанова

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей личной странице в социальных сетях рассказал о благоустройстве сквере имени Альбанова.

Сквер носит имя исследователя Арктики и уроженца Уфы Валериана Ивановича Альбанова. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» власти планируют создать на территории прогулочную зону с малыми архитектурными формами и новым освещением.

В настоящее время на площадке подрядчик выполняет демонтажные и земляные работы, а также завозит строительные материалы.