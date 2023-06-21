Власти назвали новые направления подготовки в вузах Башкирии

Фото: vk.com/bashkiruniversity

Стали известны новые направления подготовки в вузах Башкирии. О них со ссылкой на слова руководителя администрации главы Башкирии Максим Забелин рассказало издание UfacityNews.ru.

В этом году университетах республики для абитуриентов будет организовано 14 886 бюджетных мест. Уфимский университет науки и технологий вместе с «ОДК-УМПО» реализует проект по подготовке элитных инженеров «Крылья Ростеха». На базе вуза функционирует «Передовая инженерная школа», в которой студенты работают в реальных проектах индустриальных партнеров. Кстати, это единственный вуз в Башкирии, где ведется военная подготовка специалистов.

В Уфимском нефтяном университете в образовательные программы внедряют изучение искусственного интеллекта. В Башкирском государственном аграрном университете в кооперации с производством идет подготовка кадров для сельскохозяйственной отрасли.

В Башкирском государственном медицинском университете станет возможным получить профессии микробиолога, специалиста в промышленной фармации, клинической психологии и в социальной сфере.

В Башкирском государственном педагогическом университете в новом учебном году начнут работать 11 новых образовательных программ. В учреждении начался курс подготовки советников директоров по воспитанию.