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В Башкирии запретили продавать алкоголь 24 июня. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

День молодежи, который раньше отмечался 27 июня, был перенесен на последнюю субботу июня. Соответствующий закон Курултай принял в конце мая. Раньше запрет на продажу спиртного действовал как непосредственно в день праздника, так и в день проведения связанных с ним мероприятий.

Теперь ограничение будет действовать лишь один день. В этом году безалкогольной станет ближайшая суббота – 24 июня. Запрет коснется продажи спиртного в магазинах, однако он не распространяется на предприятия общественного питания.

Председатель Государственного Собрания региона Константин Толкачев отметил, что за муниципалитетами оставлено право выбирать по объективным причинам другой день для празднования Дня молодежи. В связи с этим в некоторых городах и районах запрет на розничную продажу спиртного будет действовать в другой день.

– Например, в этом году в Чекмагушевском районе празднование Дня молодежи пройдет в пятницу, 23 июня (в этот же день в районе будет запрещена торговля спиртными напитками). Иной день выбран и в ряде других районов республики, – заявил спикер Курултая.

В Уфе, как и в большинстве муниципалитетов, Дня молодежи будет отмечаться 24 июня.