В Уфе врачи удалили из бронха ребенка пластмассовый диск

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе врачи городской детской больницы №17 удалили из горла ребенка пластмассовую деталь игрушки в форме диска. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Мальчика две недели мучил сильный кашель, который сопровождался свистящими хрипами. Врачи пытались лечить ребенка амбулаторно, но эффекта никакого не было. С помощью рентгена визуализировать инородное тело не удалось, его удалось обнаружить в просвете правого промежуточного бронха лишь после компьютерной томографии.

Специалисты провели экстренную бронхоскопию, в результате которой подтвердили наличие инородного тела, которое частично перекрывало просвет бронха и удалили его. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

– Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Не оставляйте в свободном доступе мелкие предметы во избежание подобных ситуаций. Будьте здоровы! – обратился к родителям министра здравоохранения Башкирии.