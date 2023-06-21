ГИБДД Уфы 22 июня проведет массовые проверки пассажирских автобусов

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Завтра, 22 июня, в Уфе ГИБДД проведет массовые проверки пассажирских автобусов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Проверки будут направлены снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды вместе подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов.

Особое внимание будет уделено на техсостоянию транспорта и его конструкции соответствию установленным требованиям, прохождение шоферами предрейсового мед- и техосмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок пассажиров.

Госавтоинспекторы призвали проявлять в ходе рейдов внимательность и вежливость, а также отнестись с пониманием к проводимым проверкам.