Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 21 июня по 21 июля в Уфе пройдут массовые проверки счетчиков граждан, чьи дома перешли на прямые договоры с компанией «БашРТС». Об этом рассказала пресс-служба предприятия.

В эти дни сотрудники «Городской абонентской службы» будут проверять достоверность приборов учета тепла и горячего водоснабжения. Специалисты снимут показания счетчиков, проверят их состояние, установят пломбы, определяют фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформят соответствующие акты.

Сотрудники «ГАС» при себе должны иметь удостоверение с личным фото и печатью организации, а также заявку «БашРТС» с указанием списка адресов домов для проверки.

Процедура проверки счетчиков для граждан будет абсолютно бесплатной. С графиком обхода специалистов можно ознакомиться на официальном сайте «БашРТС».