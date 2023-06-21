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НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:32

Поиски молодого уфимца, пропавшего во время отдыха в ресторанном комплексе, завершились трагедией

По предварительным данным, 32-летний Руслан И. утонул в озере неподалеку
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Уфе завершились поиски 32-летнего Руслана И., пропавшего 17 июня во время отдыха в ресторанном комплексе «Райский берег». Как сообщили волонтеры-поисковики, к большому сожалению, мужчину нашли мертвым. По предварительным данным, он утонул, а его тело обнаружили в озере неподалеку от самого комплекса. Как именно все произошло, родные погибшего и волонтеры уточнять не стали.

Напомним, в тот роковой вечер Руслан И. отмечал в ресторане день рождение своей родственницы. В какой-то момент мужчина отошел, чтобы проводить до такси свою знакомую, но обратно к гостям так и не вернулся. 4 дня поисков не дали никаких результатов, а 21 июня стало известно о трагедии.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего Руслана И.