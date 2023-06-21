Погибших бойцов СВО из Уфы будут хоронить за счет бюджета города

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Погибших бойцов специальной военной операции из Уфы будут хоронить за счет бюджета города. Такое решение на прошедшем заседании приняли депутаты Горсовета.

Вице-мэр столицы Башкирии Сергей Кожевников в ходе своего доклада уточнил, что для предоставления данной услуги родственники и близкие покойных должны будут соответствующее заявление в управление по коммунальному хозяйству и благоустройству. Право на бесплатное погребение получат только те военнослужащие, которые родились или жили в Уфе. Услугу окажут в течение 10 дней со дня прибытия груза-200 в город.

Из казны муниципалитета будут компенсированы услуги по оформлению необходимых документов, транспортировка тела, услуги морга и погребения, а также приобретение необходимых атрибутов для церемонии прощания. Законные представители погибших смогут добавить сумму сверх максимальной стоимости, утвержденной для выделения из городского бюджета.

Мэрия в ближайшее время должна утвердить максимальный размер стоимости услуг по организации похорон. Сотрудникам финансового управления городской администрации поручили предусмотреть соответствующие статьи расходов в бюджете.