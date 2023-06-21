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НовостиПроисшествия21 июня 2023 7:24

В Башкирии в ДТП с Skoda Octavia погиб водитель Chevrolet Niva

Также в результате аварии пострадали пассажир «Нивы» и водитель «Шкоды»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Бакширии

Фото: ГИБДД Бакширии

Сегодня утром, 21 июня, в ДТП с двумя автомобилями погиб пожилой мужчинами. О трагедии рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 1481 километре трассы М5 «Урал». Согласно предварительным данным, здесь столкнулись Skoda Octavia и Chevrolet Niva. В случившегося 72-летний водитель «Нивы» получил тяжелейшие травмы, от которых скончался прямо на месте происшествия. Его пассажир и 57-летний водитель «Шкоды» с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.