«Очень надеемся, что вернется»: в Башкирии третий месяц ищут бесследно пропавшую 28-летнюю Элину Исмагилову

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В Башкирии продолжаются поиски бесследно пропавшей 28-летней Элины Исмагиловой.

Девушка ушла из дома в деревне Новонадеждино Благовещенского района Башкирии еще 4 апреля и до сих пор ее местонахождения не известно. Элина Исмагилова взяла с собой дворовую собаку темного окраса.

- Сейчас ищем своими силами, также сотрудники Следственного комитета помогают очень, оперуполномоченный работает. Очень надеемся, что вернется, верим в это, - рассказала о ходе поисков Элины ее соседка Анжела.

Напомним, ранее к поискам девушки подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» и сотрудники полиции.

Приметы Элины Исмагиловой: рост 162 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза.

В день пропажи была одета в черную куртку, светло-зеленую кофту и черные кроссовки. Вместе с девушкой была дворовая собака темного окраса.

Всех, кто знает о местонахождении Элины Исмагиловой, просят позвонить по телефону 112 или связаться с ее соседкой Анжелой по номеру: 8-937-31-67-436.