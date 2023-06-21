В Башкирии во время пожара в СНТ «Солнечный» погиб мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня рано утром, 21 июня, в Краснокамском районе Башкирии во время пожара в погиб человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в садовом товариществе «Солнечный» в селе Краса-Увал. На место ЧП были направлены пожарные МЧС. Специалисты потушили два частных дома, к которым были пристроены бани. В ходе ликвидации горения был обнаружен погибший мужчина, его в настоящее время устанавливается.

На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Ведется расследование причин происшествия.