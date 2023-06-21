Арбитражный суд Башкирии взыскал с лейбла Элвина Грея долг в 818 тыс. рублей

Фото: vk.com/elvin_grey

Арбитражный суд Башкирии взыскал с музыкального лейбла «Элвин Грей» популярного артиста Радика Юльякшина долг в 818,2 тысяч рублей.

Из материалов процесса, следует что в июне 2021 года лейбл артиста заключил договор с уфимской компанией «Арго плюс». Контора должна была напечатать баннеры, оформить мероприятия певца воздушными шариками и тканями, а также изготовить сценический реквизит и соорудить фотозону.

Условия со стороны компании были выполнены, и лейблу был предъявлен счет, который необходимо было оплатить в течение месяца. Этого не случилось, в марте прошлого фирма стала писать претензии клиенту. К этому времени сумма долга вкупе с неустойкой уже превысила один миллион рублей. Тогда лейбл оплатил 400 тысяч рублей.

«Агро плюс» не стала дожидаться возврата денег и обратилась в суд. В ходе процесса ответчик не стал отрицать наличие долга, но попросил снизить сумму неустойки, она составила 247,1 тысяч рублей.

Однако Арбитражный суд Башкирии не стал удовлетворять эту просьбу. Решение еще не вступило в законную силу, и потому музыкальный лейбл «Элвин Грей» еще может подать апелляцию.