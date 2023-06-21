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НовостиПроисшествия21 июня 2023 5:37

Мужчина разбился насмерть на электросамокате на тропе здоровья в Башкирии

Трагедия случилась в Нефтекамске
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера ночью, 20 июня, в башкирском городе Нефтекамск 33-летний мужчина разбился насмерть на электросамокате. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказало информационное агентство «Башинформ».

Согласно предварительным данным, 33-летний уроженец Чишминского района ехал по городской тропе здоровья, не смог справиться с управлением и упал. Мужчина получил тяжелые травмы, подбежавшие к нему очевидцы вызвали скорую помощь, но, к сожалению, прибывшие медики не успели его спасти и констатировали смерть.

В настоящее время в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.