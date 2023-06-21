«Уфаводоканал» начислил гражданам уже оплаченные пени. Об этом рассказала пресс-служба предприятия.

Сообщается, что в работе программного обеспечения произошло нарушение алгоритма расчета пени лицевых счетов потребителей организации. Из-за этого в кавитации за июнь 2023 года гражданам были предъявлены пени, которые ранее уже были оплачены.

Предприятие «Уфаводоканал» заявило, что эти пени оплачивать не нужно, а также заверило, что в платежке за следующий месяц ошибочно начисленных пени не будет.

– Приносим свои извинения, – заявила организация.