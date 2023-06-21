С начала года в Башкирии в пожарах погибли более 100 человек

МЧС Башкирии 20 июня опубликовало статистику по пожарам. По данным ведомства, всего произошло более 5 400 возгораний, в огне погибли более 100 человек.

В связи с трагическими цифрами в ведомстве напомнили о том, что каждый вечер дома нужно проверять нет ли оплавленных или почерневших участков на выключателе и розетке. Также важно убеждаться, что они не замыкают, а лампочка не мигает, что проводка в хорошем состоянии.

Напомним, что накануне в Салавате произошел хлопок газа, из-за которого пострадало два человека.