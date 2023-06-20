В Башкирии Гидрометцентр пообещал погоду ниже 10 градусов нормы

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в период с 21 по 23 июня в ряде регионов ожидается холодная погода ниже на 6-10 градусов нормы. В число таких регионов попала и Башкирия, передает «Интерфакс».

По предоставленным данным, ночью в республике ожидается температура от 2 до 7 градусов, днем – около 15 градусов. Холода придут также и в Оренбургскую область с заморозками до -2 градусов. В соседнем Татарстане пообещали по ночам 4-9 градусов, днем – до 12. Похолодание также спрогнозировали в Свердловской Челябинской, Курской областях.

Ранее в МЧС Башкирии также предупреждали о заморозках на территории республики. По данным спасателей, 21 июня ночью температура составит +2,+7°, в горных районах похолодает до 0,-2°. Днем столбики термометров будут колебаться от +12 до +17°.