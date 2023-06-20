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НовостиОбщество20 июня 2023 16:57

В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО в мае Владислава Лабыгина

Он служил по контракту наводчиком оператора мотострелкового батальона
Источник:kp.ru
Фото: глава администрации Благовещенского района

Фото: глава администрации Благовещенского района

Глава администрации Благовещенского района Олег Голов сообщил, что 20 июня проводили в последний путь Владислава Лабыгина, погибшего во время СВО. Владислав погиб 13 мая.

Сообщается, что уроженец региона закончил шествую школу, после Благовещенский филиал архитектурно-строительного колледжа. О нем в учебных заведениях отзываются, как об отзывчивом, активном и честном человеке.

После учебы он проходил срочную военную службу, а затем заключил контракт и отправился в зону СВО в должности наводчика оператора мотострелкового батальона. Владислав, по словам Голова, погиб во время артобстрела.