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НовостиОбщество20 июня 2023 14:31

В Уфе рабочие приютили застрявших в канализации утят

Птенцов обнаружили в Кировском районе Уфы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня утром, 20 июня, в Кировском районе в решетку ливневой канализации провалились утята. О происшествии рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты столицы Башкирии.

Инцидент случился возле дома №22 по улице Энгельса. На место прибыла бригада по содержанию сетей ливневой канализации «Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений». Специалисты сняли решетку и достали птенцов.

Их мамы-утки поблизости не было, поэтому рабочие приняли решение забрать птенцов с собой на базу.

– Там они будут присматривать за утятами, пока те не «встанут на ноги», – сообщает УГЗ Уфы.