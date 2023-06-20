СК возбудил дело по факту гибели в Башкирии 7-летнего мальчика под колесами поезда

Фото: СК России

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту гибели в Чишминском районе Башкирии семилетнего мальчика под колесами поезда.

Трагедия случилась вчера вечером, 19 июня, на перегоне на 1549 километре перегона «Шингак-Куль – Чишмы». Ребенок из Уфы гостил у своей бабушки. Вечером он пошел погулять с друзьями. По некоторым данным, ребята стали перебегать железнодорожные пути, а семилетний житель столицы республики якобы растерялся и неподвижно застыл на пути поезда. Машинист подавал звуковой сигнал, но, к сожалению, беды не удалось избежать. Ребенка отбросило выступающей частью поезда. Он получил тяжелейшие травмы. На место ЧП прибыли медики, но мальчику уже невозможно было помочь, и специалистам пришлось лишь констатировать его смерть.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».