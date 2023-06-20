В Башкирии рабочему на заводе раздавило руку прессом

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В Белорецком районе Башкирии 43-летнему рабочему на заводе теплового оборудования придавило руку прессом. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Инцидент случился 21 апреля текущего года. В производственном цехе предприятия два штамповщика меняли оснастку на гидравлическом прессе. Закрепив ее, работник сказал напарнику, который находился за пультом управления, опустить пресс. В процессе он обратил внимание, что внизу остались гаечный ключ и болты. Штамп опускался медленно, и потому мужчина решил, что успеет их вытащить.

Наклонившись, заводчанин просунул правую руку под пресс. Напарник, отвлекшись на подъехавший автопогрузчик, этого не заметил. Пока штамповщик собирал детали, его руку придавил механизм. Услышав истошный крик, напарник поднял пресс. Пострадавшего госпитализировали в Белорецкой Центральную районную клиническую больницу, врачи диагностировали ему тяжелую травму.

В результате расследования Гострудинспекция установила, что причиной ЧП стали нарушения инструкций по охране труда обоими работниками. Пострадавший, решив достать инструмент, не дал команду выключить пресс, а его напарник не заметил вовремя коллегу в опасной зоне.

– Помимо этого, расследование выявило отсутствие технологической (эксплуатационной) документации на гидравлический пресс. Вместо него предъявлено «краткое руководство по работе», в котором не прописаны требования безопасности при работе по перенастройке пресса, – заявили в региональной Гострудинспекции.