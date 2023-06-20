Прокуратура проводит проверку по хлопку газа в Башкирии, при котором пострадали 2 человека

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура проводит проверку по факту хлопка газа в башкирском городе Салават, при котором пострадали два человека. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент случился сегодня днем, 20 июня, в подсобке первого этажа жилого дома по улице Революционная. Там, согласно предварительным данным, проводился ремонт. Рабочий повредил газовую трубку, после чего и произошел хлопок. В результате в смежной с помещением квартире выбило стекла, к счастью, пожара не случилось, а несущие конструкции разрушены не были. Двое пострадавших были доставлены в городскую больницу.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место ЧП выехал прокурор города Салават Артур Гибадуллин.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований специалисты предпримут меры прокурорского реагирования.

– Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, – сообщает региональная прокуратура.