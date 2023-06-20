28 июня в честь Курбан-байрама богослужения пройдут в 23 мечетях Уфы

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

28 июня в честь Курбан-байрама праздничные богослужения пройдут в 23 мечетях Уфы. Об этом на оперативном совещании в городской администрации сообщил начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества мэрии Тимур Мустаев.

Наибольшее число прихожан, по словам чиновника, ожидается в Первой соборной мечети и соборной мечети-медресе «Ляля-Тюльпан». В связи с этим на улицах Тукаева и Комарова будет ограничено движение транспорта.

В честь мусульманского праздника на площади лайфстал-центра «Башкирия» будет организована праздничная программа с концертом, конкурсами и раздачей плова. На площадках перед торговым центром «Караван» и Северным автовокзалом пройдет забой жертвенных животных. Кроме того, здесь оборудуют юрты для чтения намаза и обеспечат торговлю халяльной продукцией.

Религиозные организации оборудуют специальные загоны и места для заклания жертвенных животных. На площадках проведения мероприятий будет организовано дежурство сотрудников МВД и центра общественной безопасности.