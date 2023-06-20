Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июня 2023 12:39

В Башкирии 70-летняя женщина получила сильные ожоги при растопке бани

Ее состояние оценивается как тяжелое
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В башкирском городе Стерлитамак пенсионерка получила сильные ожоги. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Как удалось выяснить дознавателю ведомства, увечья спины и ног 70-летняя женщина получила при растопке бани. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. МЧС отмечает, что пожарные на место ЧП не вызывались.

Напомним, похожий инцидент случился минувшей весной. 11-летний мальчик получил ожоги лица, пытаясь растопить баню. Ребенок с увечьями поступил Аскаровскую центральную районную больницу.