В Башкирии 70-летняя женщина получила сильные ожоги при растопке бани

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В башкирском городе Стерлитамак пенсионерка получила сильные ожоги. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Как удалось выяснить дознавателю ведомства, увечья спины и ног 70-летняя женщина получила при растопке бани. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. МЧС отмечает, что пожарные на место ЧП не вызывались.

Напомним, похожий инцидент случился минувшей весной. 11-летний мальчик получил ожоги лица, пытаясь растопить баню. Ребенок с увечьями поступил Аскаровскую центральную районную больницу.