В Башкирии на съемки кино выделили 50 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Фонд грантов главы Башкирии выделил 50 миллионов рублей на конкурс по поддержке проектов в сфере кинематографии. Соответствующий приказ был опубликован на сайте организации.

Согласно документу, некоммерческие неправительственные организации, которые были зарегистрированы более года и чья экономическая деятельность связана с кинопроизводством, имею возможность 1 августа по 1 сентября текущего года подать заявку и заполучить грант до 15 миллионов рублей на съемки картины по одному из десяти направлений. Среди них детское кино, экранизация произведений башкирских писателей, кино о выдающихся жителях республики, картины, направленных популяризацию патриотизма, и пр.

Итоги конкурса будут подведены в декабре этого года. Съемки фильмов обладателей грантов должны начаться после 1 января следующего года. Короткометражные фильмы должны быть завершены до 31 августа 2024-го, а «полные метры» – до 31 декабря 2026-го.