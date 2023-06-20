1,5-годовалую девочку в Башкирии порезало упавшим стеклом

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 19 июня, в Туймазинском районе Башкирии полуторагодовалую девочку порезало упавшим стеклом от душевой кабины. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило информационное агентство «Башинформ».

Ребенку серьезно поранило спину, голову и руку. Малышку доставили в травматологическое отделение местной больницы. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные открытые раны.

Как сообщила «КП-Уфа» пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии, девочку осмотрел врач-травматолог и невролог. Была проведена первичная хирургическая обработка с наложением швов. Проходить лечение ребенок будет дома.