В Башкирии 21 июня прогнозируются дожди и заморозки до -2°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 21 июня, в Башкирии ожидаются осадки и заморозки. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики следует ожидать в эту среду облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Будет северо-западный ветер – пять-десять метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +2,+7°, в горах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°. Днем столбики термометров поднимутся до +12,+17°.

На автомобильных дорогах республики ночью и утром местами образуется туман, из-за него видимость составит 500-1000 метров.