Власти Уфы ищут застройщика квартала в Инорсе за 16,6 млрд рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Мэрия Уфы объявила торги на право заключения договора о комплексном развитии территории в микрорайоне Инорс. Соответствующее постановление, подписанное сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым, было опубликовано на сайте администрации столицы Башкирии.

Речь идет о территории площадью 25,6 гектара, ограниченной улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и проектируемой улицей. Здесь планируется возвести до 200 тысяч квадратных метров жилья. Будут построены 20 многоквартирных домов, 30 частных домов и нежилых строений, а также 82 нежилых объекта. Восемь многоквартирных домов будет сохранено.

На месте старых строений появятся высотки до 25 этажей. Они займут не более 80% территории. Предполагается строительство объектов благоустройства, соцобслуживания, инженерного обеспечения и парковок.

Цена заключения договора с будущим застройщиком установлена на уровне 6 501 766,31 рубля, для участия в торгах требуется аналогичный задаток. Заявки на участие принимаются с сегодняшнего дня до 12 июля.

Для оценки заявок застройщиков был установлен ряд критериев. Минимальный объем финансирования работ по комплексному развитию территории должен составлять 16 605 435 924,86 рубля. Участник торгов или связанные с ним юридические лица должны иметь в собственности жилые помещения площадью не менее трех тысяч квадратных метров для гарантии обеспечения жильем переселяемых из аварийных домов граждан (в случаях, если граждане согласились получить вместо компенсации помещения). Кроме того, компания должна иметь 320 021 116,80 рубля для обеспечения прав переселяемых из аварийного фонда жителей в размере.