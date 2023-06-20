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НовостиПроисшествия20 июня 2023 9:26

В Башкирии из-за хлопка газа пострадало 2 человека

Инцидент произошел в Салавате
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 20 июня, в башкирском городе Салават в пятиэтажке произошел хлопок газа, из-за которого пострадало два человека. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в подсобке первого этажа жилого дома по улице Революционная. Там, согласно предварительным данным, проводился ремонт. Рабочий повредил газовую трубку, после чего и произошел хлопок. В результате в смежной с помещением квартире выбило стекла, к счастью, пожара не случилось, а несущие конструкции разрушены не были. Двое пострадавших были доставлены в городскую больницу.

– Все необходимые службы на месте. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, – заявили в ведомстве.