В Башкирии пенсионерка сожгла дом вместе с 2 мужчинами

Фото: Прокуратура Башкирии

В Башкирии перед судом предстала 69-летня жительница Кушнаренковского района, которая сожгла дом и находящихся в нем мужчин. Об этом рассказали пресс-служба Следственного комитета и прокуратуры республики.

В 2018 году у обвиняемой сгорел дом, и потому она жила у своего 68-летнего знакомого. Вечером 18 мая прошлого года в гости к хозяину дома пришли его трое приятелей. Товарищи устроили застолье с алкоголем. В какой-то момент произошла ссора между женщиной и одним из гостей, в ходе которой последний вместе с собутыльниками прогнал ее из дома. Обвиняемая ушла, пообещав им отомстить.

На веранде дома она подожгла покрывало и покинула участок. Пламя начало охватывать строение. Хозяин дома и 50-летний гость скончались на месте происшествия, трое мужчин успели покинуть дом через окно. Они получили ожоги и отравились угарным газом, но благодаря помощи врачей остались живы.

Устроив пожар, подсудимая скрылась с места преступления, однако впоследствии все же вернулась. Она стояла в толпе и наблюдала за тушением пожара. Там же ее и задержала полиция.

В результате случившегося полностью уничтожен дом, а также находившееся в нем имущество на сумму свыше 1,3 миллионов рублей. В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом и покушение на его совершение» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Суд приговорил ее к 16 годам колонии общего режима.