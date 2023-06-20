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НовостиОбщество20 июня 2023 8:37

31 июля из-за ремонта перекроют Шакшинский мост в Уфе

Строительно-монтажные работы планируют завершить к февралю 2025 года
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе 31 июля из-за капитального ремонта перекроют Шакшинский мост. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 1 июля подрядчик приступит к обустройству строительного городка, перебазировке техники и подготовке к демонтажным работам. Для обеспечения работы и безопасности участников дорожного движения было принято решение с конца следующего месяца ограничить движение по половине проезжей части.

Для удобства граждан власти проработали варианты обеспечения бесперебойной работы транспорта и пассажиропотока. Была синхронизирована работа электричек и автобусов. Кроме того, «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» запустила четыре новых пригородных поезда и увеличила количество вагонов поездов, курсирующих в данном направлении.

Согласно контракту, капитальный ремонт Шакшинского моста должен завершиться 28 февраля 2025 года.