31 июля из-за ремонта перекроют Шакшинский мост в Уфе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе 31 июля из-за капитального ремонта перекроют Шакшинский мост. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 1 июля подрядчик приступит к обустройству строительного городка, перебазировке техники и подготовке к демонтажным работам. Для обеспечения работы и безопасности участников дорожного движения было принято решение с конца следующего месяца ограничить движение по половине проезжей части.

Для удобства граждан власти проработали варианты обеспечения бесперебойной работы транспорта и пассажиропотока. Была синхронизирована работа электричек и автобусов. Кроме того, «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» запустила четыре новых пригородных поезда и увеличила количество вагонов поездов, курсирующих в данном направлении.

Согласно контракту, капитальный ремонт Шакшинского моста должен завершиться 28 февраля 2025 года.