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НовостиОбщество20 июня 2023 8:13

В Башкирии простятся с погибшим в ходе СВО ветераном Сирии Ильгизом Латиповым

Он был уроженцем села Ибраево
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: аккаунт в социальных сетях главы администрации Кигинского района Башкирии Зухры Гордиенко

Фото: аккаунт в социальных сетях главы администрации Кигинского района Башкирии Зухры Гордиенко

В Кигинском районе Башкирии состоится церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Ильгизом Латиповым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава администрации муниципалитета Зухра Гордиенко.

Молодой человек родился в селе Ибраево. После срочной службы в армии, он остался в рядах российских Вооруженных Сил. Ильгиз Уралисович проходил службу на территории Сирии, а затем в зоне СВО. В следующем месяце ему могло исполниться 24 года.

– Приношу искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Ильгиза, – аписала в своей публикации глава администрации Кигинского района.