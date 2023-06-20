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НовостиОбщество20 июня 2023 6:44

Законопроект парламента Башкирии о запрете чайлдфри изменили из-за мнения РПЦ

Данная идеология, по мнению парламентариев, противоречит государственной политике России
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Депутаты парламента Башкирии о запрете пропаганды чайлдфри доработали в соответствии с мнением епископа Русской православной церкви патриарха Кирилла. Об этом рассказала пресс-служба Курултая республики.

Законопроект предлагает установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии добровольного отказа от рождения детей. По словам председателя Государственного собрания Константина Толкачева, концепция документа нашла поддержку в обществе и депутатском корпусе. Однако патриарх Кирилл высказал мнение, что в прежней редакции под запретом оказалась бы информация о монашеском образе жизни, которая исключает деторождение.

Таким образом, в новой редакции проекта закона предлагается запретить к распространять среди детей информацию, которая пропагандирует добровольный отказ от рождения детей, не связанный с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями.

Спикер республиканского парламента отметил, что основной посыл законопроекта в полной мере соответствует идее сохранения традиционных семейных ценностей.