Жителя Башкирии осудили на 9 лет за похищение 3 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летний житель Белорецкого района Башкирии предстал перед судом за похищение трех человек. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.

Как было установлено следствием, молодой человек после тщетных попыток найти свою бывшую 31-ленюю сожительницу, которая после расставания скрывала место проживания, решил силой все разузнать у ее сестры.

6 августа 2021 года подсудимый подговорил ранее своих знакомых 24 и 28 лет помочь ему. Втроем молодые на ВАЗ-2106 приехали в село Аскарово, где похитили 22-летнюю сестру бывшей сожительницы и ее мужа. Пару вывезли и от них стали требовать рассказать, где проживает женщина. После избиений и угроз супруги рассказали, что родственница может находиться в Уфе.

Подсудимый, не узнав точного адреса, вместе с 28-летним сообщником завладели машиной похищенных и вместе с ними поехали в Уфу. Третий соучастник остался в Белорецке. Приехав в город, злоумышленники заставили девушку позвонить сестре и обманом выманить ее из дома, после чего насильно посадили ее авто и направились в сторону выезда из Уфы. По пути, когда машина остановилась, супругам удалось бежать. А 23-летний мужчина, выехав из города, высадил своего сообщника, после чего вместе с похищенной поехал в Аургазинский район, где ограбил продуктовый магазин.

Спустя время похитителя заметили на проселочной дороге уже в Кармаскалинском районе, а затем его задержала полиция, его бывшую сожительницу удалось освободить. Двоих его сообщников тоже вскоре задержали.

В отношение 24-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении двух или более лиц», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Грабеж».

Подсудимый не признал свою вину. Будучи под домашним арестом, он скрылся от следствия, был объявлен в федеральный розыск и впоследствии задержан в Магнитогорске.

Суд приговорил молодого человека к 9 годам 2 месяцам исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Его сообщников приговорили к 7 и 8 годам колонии строгого режима.